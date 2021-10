Offset : le mari de la rappeuse Cardi B avoue sa dépendance à Instagram

Chris Brown et Drake ont été poursuivis pour violation du droit d’auteur après avoir été accusés d’avoir volé des éléments de leur collaboration «No Guidance», selon TMZ.

Le chanteur M. Cooper et le producteur Drum’n Skillz – également connu sous le nom de Brandon Cooper et Timothy Valentine – affirment que «No Guidance» a copié leur propre chanson «I Love Your Dress» et demandent de gros dommages et intérêts.

Dans des documents obtenus par TMZ, Cooper et Valentine affirment que leur morceau a été abandonné trois ans avant «No Guidance» de Chris Brown et Drake, qui est arrivé en juin 2019 et est apparu sur l’album Indigo de Breezy.

Ils disent qu’une analyse du rythme, des paroles, du crochet et de la structure rythmique de «No Guidance» prouve qu’il a été copié ou du moins principalement dérivé de «I Love Your Dress».

Le procès souligne «I Love Your Dress» contenant les paroles, «Elle l’a eu, elle l’a eu» 16 fois, avec «No Guidance» mentionnant «You got it, girl, you got it» au moins 11 fois.

Non seulement cela, mais M. Cooper et Drum’n Skillz affirment que Chris Brown et Drake les ont nargués avec la ligne «Flew the coop», qui, selon Cooper, est une référence à son surnom, Coop.

«No Guidance» a culminé à la 5e place du classement Billboard Hot 100 et a été nominé pour la meilleure chanson R&B aux Grammy Awards 2020. La chanson compte plus de 693 millions de flux sur Spotify, le clip enregistrant également 373 millions de vues sur YouTube.

«Nous nous sommes déjà réunis et avons essayé de créer des liens et de faire de la musique et je pense que nous l’avons toujours en quelque sorte forcé», a déclaré Drake à Rap Radar à propos de Chris Brown en décembre 2019.

«Je pense qu’il y a toujours eu du ressentiment des deux côtés. Tu sais, vraiment à la fin de la journée, quand tu t’éloignes de ça et que tu le décomposes, tu commences à te sentir idiot parce que c’est fini les trucs de filles, tu sais ? Mais évidemment, cela peut faire boule de neige et c’est ce qui s’est passé dans cette situation.

Il a ajouté: «Je pense que nous avons tous les deux grandi au point que cette personne qui était au milieu de nous ne faisait plus partie de nos vies actuellement et j’ai le plus grand amour et respect pour [Rihanna]. Je la considère comme une famille plus que tout.