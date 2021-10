Offset : le cadeau du rappeur américain à Cardi B pour son 29e anniversaire

Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty n’auraient pas encore répondu au procès de la victime d’agression sexuelle Jennifer Hough.

Selon Hollywood Unlocked, les papiers ont été signifiés le 13 septembre, laissant plus qu’assez de temps à Nicki et Petty pour aborder la question. Par conséquent, l’avocat de Hough demande au juge un jugement par défaut de 15 millions de dollars contre le couple.

Comme l’indiquent les documents judiciaires, «dans une demande adressée à Douglas Palmer du tribunal de district américain du district est de New York, l’avocat de Hough, Tyrone A Blackburn, demande à «veuillez saisir la valeur par défaut des défendeurs Onika Tanya Maraj et Kenneth Petty, AKA Zoo, conformément à la règle 55 (a) des règles fédérales de procédure civile pour défaut de plaider ou de défendre autrement cette action, tel qu’il ressort pleinement du dossier du tribunal et de l’affirmation ci-jointe de Tyrone A. Blackburn, Esq.

Hough a initialement déposé une plainte en août, accusant Petty d’intimidation et Mme Minaj de la «harceler» et de la «menacer» dans le but d’amener Hough à se rétracter de son histoire d’agression sexuelle.

Petty et Hough avaient tous deux 16 ans au moment de l’incident allégué. Petty a été inculpé de viol au premier degré, mais a fini par purger quatre ans de prison après avoir plaidé coupable de tentative de viol, la moindre accusation.

Hough est apparue dans un épisode de The Real le mois dernier et a détaillé ses expériences avec le couple. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà parlé directement à Nicki, elle a répondu : «Je l’ai fait. En mars 2020. Elle m’a appelé et m’a dit qu’elle avait appris que j’étais prêt à les aider dans la situation

«Je ne comprenais pas à quoi elle faisait référence et elle m’a proposé de m’emmener, moi et ma famille, à Los Angeles, j’ai refusé. Je lui ai dit, de femme à femme, cela s’est vraiment passé et je ne lui ai pas parlé depuis.

Jennifer Hough a également affirmé que les associés de Nicki avaient tenté de la soudoyer pour qu’elle se taise.

«[Ils] envoyaient des gens négocier des chiffres en ce qui concerne l’argent avec les membres de la famille, et Nicki est celle qui m’a personnellement contacté pour l’aider, les aider dans cette situation», a-t-elle expliqué.

«Et puis les menaces que j’ai reçues parce que je n’arrêtais pas de dire non à chaque offre, à chaque suggestion.

«Le dernier incident a eu lieu lorsqu’un de leurs associés a mis 20 000 $ sur mes genoux, et je n’arrêtais pas de dire non. Le dernier message que j’ai reçu était que j’aurais dû prendre l’argent parce qu’ils vont prendre cet argent pour me mettre sur la tête». Le couple n’a pas encore répondu publiquement aux allégations.