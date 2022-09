Officiel : Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur de Chelsea

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, admet que le Real Madrid a subi des pressions avant de montrer sa classe contre le Celtic. Les buts de Vinicius Junior, Luka Modric et Eden Hazard dans la dernière demi-heure ont valu une victoire serrée 3-0 aux champions d’Europe.

Troublé par une première mi-temps lorsque les champions écossais ont frappé le droit et créé des probabilités, Ancelotti a déclaré avoir perdu sa première victoire en tant qu’entraîneur dans la finition est de Glasgow.

Au micro de BT Sports, Carlo Ancelotti declare : «Il y a eu deux matches. En première période on a un peu souffert face à leur intensité et en seconde période on a mieux contrôlé, on a très bien joué et on était à l’aise avec la possession du ballon. On n’a pas été surpris. On savait qu’ils allaient commencer très fort avec beaucoup d’intensité.

On a eu de la chance parce qu’ils ont frappé sur le poteau mais après ça on a été très bons dans l’utilisation du ballon. On n’était pas assez rapides dans le dernier tiers en première période, mais c’était bien mieux en seconde période et avec des belles combinaisons, on a marqué trois buts fantastiques.

Quand on a ouvert le score, je savais que ce serait plus facile pour nous. On a contrôlé avec beaucoup de qualité au milieu du terrain, Kroos a fait un match fantastique et en seconde période, il n’y avait plus de problèmes».