Officiel : six ans après, Xavi Hernandez revient au FC Barcelone

Après de nombreuses spéculations, c’est désormais confirmée. Barcelone a annoncé la signature de Xavi Hernández comme nouvel entraîneur, avec un contrat de deux ans et demi.

Ancien joueur du club (767 matchs entre 1998 et 2015), le désormais entraîneur de 41 ans a été choisi pour succéder à Ronald Koeman, retournant dans une maison qu’il a quittée en 2015.

Sa carrière de footballeur terminée en 2019, il a passé les deux dernières fois à la tête d’Al Sadd, devenu champion du Qatar la saison dernière.

Xavi Hernandez va rejoindre Catalogne ce samedi dans un vol en compagnie des dirigeants du FC Barcelone. Il sera présenté officiellement le lundi 8 novembre prochain au Camp Nou.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021