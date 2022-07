Officiel : Sadio Mané Ballon d’Or africain 2022

Le Ballon d’Or africain catégorie féminine vient de connaître sa vainqueure. Il s’agit de la nigériane Asisat Oshoala.

La joueuse du FC Barcelone a remporté le prix devant Ajara Nchout Njoya et Grace Chanda.

🇳🇬 Asisat Oshoala is named Player of the Year (WOMEN) for a record FIFTH time! 🦅

