Officiel : Ronald Koeman limogé à la tête du FC Barcelona

Le club a officialisé le limogeage de l’entraîneur Ronald Koeman par une déclaration aux premières heures de mercredi à jeudi. Les deux défaites consécutives contre le Real Madrid et le Rayo Vallecano ont été décisives pour prendre cette décision.

Voici la déclaration du Barça : «Le FC Barcelone a renvoyé Ronald Koeman de son poste d’entraîneur de l’équipe première ce soir. Le président du club, Joan Laporta, l’a informé après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ronald Koeman a déjà dit au revoir à l’équipe ce soir», a annoncé le communiqué officiel.

Et il a ajouté que «le FCB tient à vous remercier pour les services rendus à l’entité et vous souhaite bonne chance dans la vie et dans votre carrière professionnelle».