C’est officiel, Ronald Koeman est limogé du FC Barcelone !

Le club a pris la décision après son arrivée à Barcelone et l’a annoncé après minuit.

Le Barça a licencié Ronald Koeman. Malgré le fait que dans un premier temps, après une chute à Vallecas, des sources officielles du club du Barça avaient annoncé qu’aucune mesure ne serait prise aujourd’hui, des événements d’atterrissage à Barcelone ont été précipités.

Le conseil d’administration se réunira à l’aube, mais le limogeage de Ronald Koeman a déjà été décidé et le Barça l’a officialisé peu après minuit.

«Le FC Barcelone a renvoyé Ronald Koeman de son poste d’entraîneur de l’équipe première ce soir. Le président du club, Joan Laporta, l’a informé après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ronald Koeman a déjà dit au revoir à l’équipe ce soir», a annoncé le communiqué officiel.

Et il a ajouté que «le FCB tient à vous remercier pour les services rendus à l’entité et vous souhaite bonne chance dans la vie et dans votre carrière professionnelle».