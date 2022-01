Officiel : Philippe Coutinho n’est plus joueur du Barça

Dans un message sur les réseaux sociaux, Aston Villa a informé avoir conclu un accord avec Barcelone pour un prêt de Philippe Coutinho, avec une option d’achat à terme.

Il s’agit d’un retour en Angleterre après avoir représenté Liverpool entre 2013 et 2017, et de retrouvailles avec le désormais entraîneur Steven Gerrard, toujours dépendant d’un visa de travail et d’examens médicaux.

Barcelone est ainsi en mesure de réduire la masse salariale et peut engager le renfort Ferran Torres, signé de Manchester City. Coutinho restera au club de Birmingham jusqu’à la fin de la saison, et est attendu dans la ville dans les prochaines 48 heures.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌

Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022