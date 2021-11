Officiel : Pedri, vainqueur du trophée Golden Boy 2021

Lors de la conférence de presse après ses débuts en tant qu’entraîneur du FC Barcelone (les Catalans ont battu l’Espanyol 1-0), Xavi Hernández a été interrogé sur la situation de Sergio Aguero.

Et c’est que, selon le rapport du journaliste Gerard Romero, les attaquants argentins se retireront du football professionnel en raison de ses problèmes cardiaques.

Le capitaine a nié que la décision avait été prise. Il ne sait pas pourquoi la version qu’il va accrocher les bottes oui ou oui est en train d’être manipulée, mais le statut, pour le moment, n’a pas changé.

D’après les informations dont il dispose, et compte tenu de la dernière chose qu’il a dite au joueur, il n’y a rien de défini. Le champion du monde entretient l’illusion que l’attaquant sud-américain évolue favorablement et peut continuer à concourir.

«Je ne sais rien de Kun Agüero. Je lui ai parlé l’autre jour et ce qui est sorti n’est pas vrai. Nous n’avons pas cette information, nous lui parlons. Ce qu’on va essayer, c’est qu’il évolue à partir de ce qu’il a eu et qu’il puisse continuer à jouer au football. Ce sont mes informations. Donc je ne sais pas d’où ça vient. J’ai parlé avec lui, il est calme, il est heureux. Je lui ai déjà dit de revenir car il se sent bien, mais c’est déjà un problème médical».

On l’écrit sur les réseaux sociaux, on le partage ici : le mieux est d’attendre des mises à jour directes de Sergio ou de l’équipe médicale du FC Barcelone, qui est son club actuel.

Rappelez – vous que un il y a quelques jours quand on a parlé du retrait, l’équipe indépendant sont sortis et ont écrit sur leurs plates – formes numériques: «Avec les rumeurs leur disent que je suis l’avis des médecins du club, dépistage et traitement voir mon évolution au sein 90 jours. Toujours positif».

La chose normale serait que, jusqu’à ce que ces 90 jours se soient écoulés, il n’y a rien d’officiel à 100%. Quoi qu’il en soit, nous profitons de la note pour vous adresser nos meilleurs vœux. «BEAUCOUP DE FORCE, KUN»