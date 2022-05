Officiel : Mbappe vient de confirmer sa décision, «je reste ici, à Paris»

Après une vague de rumeurs et une histoire qui caresse le dénouement, la mère de Kylian Mbappé a rompu le silence et évoqué l’avenir immédiat de son fils.

Fayza Lamari, s’est entretenue avec le médium Kora Plus et a révélé la situation dans laquelle se retrouve son fils après avoir dû décider de son avenir : partir au Real Madrid ou continuer au Paris Saint Germain.

«Les deux offres, celle du PSG et celle du Real Madrid, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits à l’image. Maintenant, nous allons attendre sa décision… Les deux offres ne diffèrent pas beaucoup et nous attendons que Mbappé choisisse ce qu’il veut», a-t-il déclaré à Kora Plus.

«Nous n’aurons pas de nouvelles réunions pour discuter de l’avenir de Mbappé, ces réunions sont terminées. Maintenant, nous avons trouvé un accord avec le Real Madrid et le PSG et les discussions sont terminées car maintenant c’est Kylian qui doit choisir», a déclaré sa mère.

Bien que la mère de Mbappé assure que les offres sont similaires, la réalité est que ce n’est pas le cas. Dès le début, on savait que le Real Madrid voulait une partie des droits à l’image de Mbappé, alors que le PSG les lui cédait intégralement et lui accordait également un salaire et une prime à la signature impossibles à atteindre pour l’équipe espagnole.

L’accord avec le Real Madrid était complet, mais ces derniers jours, le Paris Saint Germain a utilisé toutes ses ressources pour retenir le Français et prolonger le lien jusqu’en 2024, au moins. On pense qu’après le match contre Metz, Mbappé parlera à Téléfoot et là il décidera de son avenir.