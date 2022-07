Officiel : Luis Suarez a un nouveau club !

L’attaquant polonais de Barcelone veut écrire son nom en lettres d’or à son arrivée en Ligue espagnole, où il veut marquer beaucoup de buts.

Robert Lewandowski a réalisé son désir de signer pour Barcelone et plus encore de faire ses débuts dans un classique contre le Real Madrid, où ils ont remporté une victoire 1-0 aux États-Unis.

L’attaquant polonais exprime désormais clairement ses vœux après ce nouveau défi sous les ordres de Xavi Hernández, qui a misé sur son grand nez de buteur avec le Bayern Munich.

Lewandowski s’est exprimé en conférence de presse, où il n’a pas caché son envie de marquer beaucoup de buts et de remporter un maximum de titres avec l’équipe du culé.

Apporter un état d’esprit gagnant

«J’espère que oui. J’ai toujours en tête de gagner le match et de marquer le but. Peu importe le parti ou le rival. J’ai toujours faim de gagner. Il y a un gros potentiel dans cette équipe. Nous devons tous avancer ensemble pas à pas.»

Pré-saison aux États-Unis

«Chaque match de pré-saison est important pour nous, pour bien préparer la saison. Nous devons essayer de faire du mieux que nous pouvons. Nous avons une mentalité de gagnant. Tout gagner, même les matchs amicaux».

Déguisements

«Dès le premier jour, ils essaient de me faciliter les choses. C’est beaucoup pour moi. Je dois m’adapter à l’équipe».

Buteur

«Je ne dis jamais un chiffre sur le nombre de buts que je veux marquer. Le plus important est ce que vous faites avec l’équipe et pour l’équipe. J’essaye de faire de mon mieux. Le plus important, c’est ce que nous faisons en équipe.»

Guardiola

«J’ai beaucoup parlé tactique avec lui. Après cela, il est plus facile de s’adapter à n’importe quel système. Il a changé ma façon de voir le football, de le comprendre. Pour moi, ce n’est pas difficile de trouver des solutions sur le terrain car j’ai eu de très bons entraîneurs. Je pense que grâce à lui, il devrait être plus facile de s’adapter à ce que Xavi demande».

Relation avec Raphinha

«Il a une grande qualité. Je pense avoir une bonne connexion avec mes coéquipiers dès le premier jour. Avec cette qualité, il est plus facile de se comprendre. Ils savent comment ils doivent jouer et ils savent à quel point ils sont bons.»

Aspiration aux Champions

«Si vous jouez pour le Barça, vous pensez toujours à gagner des titres, mais les choses doivent aller étape par étape. Avec notre potentiel, nous pouvons être debout et nous battre. Cette saison se passera mieux que les précédentes.

Rival du Mexique en Coupe du monde

«J’ai vu à quel point le soutien des Mexicains au Barça est important. J’en suis très reconnaissant. Si nous parlons de la Coupe du monde, ce sera un grand défi car le Mexique est une grande équipe».

Les quatre buts contre Madrid

«C’était il y a quelques années. Tout le monde se souvient de ce match. Nous devons penser à ce que nous pouvons faire, pas à ce que nous avons fait.»

Premiers jours

«Tout le monde m’aide. Je suis venu faire de mon mieux.»