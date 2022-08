Officiel : les 3 meilleurs joueurs nominés de l’année sont connus

Ce vendredi, l’UEFA a annoncé les trois derniers candidats pour le meilleur joueur et le meilleur entraîneur de la saison dernière.

Karim Benzema, Thibaut Courtois (tous deux du Real Madrid) et Kevin de Bruyne (de Manchester City) sont les finalistes du prix du joueur de l’année. La décision a été prise par un jury composé de représentants de tous les clubs ayant participé à la dernière édition de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue des conférences.

Ainsi que d’un groupe de journalistes sélectionnés par European Sports Media (ESM). Au départ, 15 joueurs ont été choisis, dont Bernardo Silva en tant que seul représentant portugais et qui a fini par être le 11e le plus voté. Du côté des entraîneurs, Carlo Ancelotti (Real Madrid), Josep Guardiola (Manchester City) et Jurgen Klopp (Liverpool) sont les finalistes, laissant de côté Oliver Glasner (Eintracht Francfort, avec 75 points), Unai Emery (Villarreal, 74) et le Le Portugais José Mourinho (Rome, 51 points).