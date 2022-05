Officiel : le Bayern Munich vient de confirmer son départ

Une légende du Real Madrid a confirmé ce dimanche 29 mai qu’il continuerait au club encore de nombreuses années. A tel point que ce sera jusqu’en 2025.

On parle de Toni Kroos, l’interminable milieu de terrain allemand arrivé en juillet 20214 et qui, si tout est rempli, prendra sa retraite après onze ans là-bas.

Kroos lui-même l’a dit : «Si je vais rester l’année qu’il me reste sur mon contrat ? Oui, et je vais le prolonger pour deux autres»

Kroos a un contrat jusqu’au 30 juin 2023 et va le prolonger jusqu’en 2025. Luka Modric, l’un des autres du trident du milieu de terrain madrilène, fera quelque chose de similaire, mais ce ne serait que pour un an.

Kroos est un footballeur très identifié au Real Madrid et qui s’émerveille de la ville de Madrid et de l’Espagne en général, qui offre un climat bien plus agréable que son Allemagne natale. Une anecdote, racontée par lui-même, révèle son «espagnolisation» :

«J’étais toujours extra ponctuel, mais j’avoue que j’étais un peu coincé avec celui d’arriver une minute avant le début des entretiens avec le coach. Avant, j’arrivais cinq minutes avant, en équipe nationale C’était le dernier et au Real le premier».

Avant la finale qu’ils ont su gagner par le minimum, Kroos avait vanté le rôle de Benzema dans l’équipe : «Cristiano a marqué 50 buts par saison pour vous et Gareth Bale était à gauche dans ses meilleures années. Ces deux piliers sont tombés. Ils sont arrivés d’autres comme Vinicius ou Rodrygo Goes, qui se développent très bien, mais nous n’avons pas pu remplacer les 50 buts de Cristiano par un seul footballeur jusqu’à ce que Benzema assume ce rôle à la perfection. Ce n’était pas facile de devenir un meilleur joueur.»