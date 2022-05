Officiel : la Premier League a donné son avis sur la vente de Chelsea

La Premier League a publié ce mardi un communiqué dans lequel elle approuve la vente de Chelsea au consortium dirigé par Todd Boehly.

L’homme d’affaires américain a reçu l’approbation de l’organisme qui réglemente le championnat anglais après avoir réussi le test d’aptitude. Ce qui reste est l’accord avec le gouvernement britannique pour finaliser l’achat de 4,6 milliards d’euros. Le club londonien, rappelons-le, est sous sanctions car il appartient à Roman Abramovich et l’exécutif dirigé par Boris Johnson veut des garanties que l’argent ne se retrouvera pas chez l’oligarque russe.

The #PL Board has today approved the proposed takeover of Chelsea Football Club

The purchase remains subject to the U.K. Government issuing the required sale licence and the satisfactory completion of the final stages of the transaction

Full statement: https://t.co/SvGhRtoXmD pic.twitter.com/N7S8jitlPy

— Premier League Communications (@PLComms) May 24, 2022