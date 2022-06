Officiel : la Juventus fait ses adieux à Paolo Dybala

Fin de saison pour Luuk de Jong qui n’est plus joueur du FC Barcelone. Le joueur néerlandais a quitté le club ce jeudi 30 juin 2022.

La signature par Barcelone de Luuk de Jong en prêt a suscité de nombreuses critiques car l’attaquant était considéré comme étant en dessous du niveau du club. Ronald Koeman, dans sa bonne volonté aveugle, n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu en comparant le Néerlandais à Neymar Jr.

Et bien que Luuk n’ait pas répondu aux attentes que Koeman avait clairement pour lui, Xavi a fait ressortir le meilleur de lui, l’utilisant comme cible, souvent en temps de crise.

À la fin de la saison 2021/22, Luuk avait marqué six buts en 21 matchs, dont un vainqueur à la 92e minute contre Levante, un égaliseur à la 96e minute contre l’Espanyol, un égaliseur contre le Real Madrid et un vainqueur contre Majorque.

Luuk est devenu un favori des fans au cours de la seconde moitié de la saison et a souvent été accueilli par une standing ovation au Camp Nou. Il a même avoué son désir de continuer à Barcelone, même si cela signifiait rester une option de rotation.

Malgré cela, Barcelone a décidé de ne pas prolonger son prêt ni d’acheter l’attaquant de manière permanente. Luuk l’a officiellement confirmé sur Twitter, en disant: «Culers, ce fut un voyage spécial. Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir !»

Le mandat de prêt de Luuk ne s’est pas avéré être ce à quoi les fans de Barcelone s’attendaient, et il quitte le club en tant que héros culte.

Culers, ha estat un viatge especial… Us desitjo el millor en el futur! 💙

Culers, what a special time it was… I wish you all the best in the future! ❤️

Culers, ha sido un viaje especial… Os deseo lo mejor en el futuro! 💙 pic.twitter.com/pnxRSkKJOS

— Luuk de Jong (@LuukdeJong9) June 30, 2022