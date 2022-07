Officiel : Kalidou Koulibaly rejoint Chelsea FC

Ce samedi 16 juillet 2022, Chelsea a officiellement annoncé l’arrivée de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples.

Le défenseur sénégalais de 31 ans a signé un contrat de quatre ans avec les Bleus, le liant au club jusqu’en 2026. Koulibaly est un renfort défensif indispensable pour Thomas Tuchel, qui a perdu à la fois Andreas Christensen et Antonio Rudiger plus tôt ce mois-ci, et les attentes sont élevées en Premier League pour le défenseur central.

Kalidou Koulibaly signs his contract as new Chelsea player following the main part of medical tests already completed today. 🔵🤝 #CFC

Official statement pending, then it will be completed – second signing after Sterling.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2022