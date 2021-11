Officiel : José Pekerman, nouveau sélectionneur du Venezuela

L’attaquant brésilien du PSG, Neymar, victime d’une impressionnante entorse à la cheville gauche, a dû partir sur une civière ce dimanche à Saint-Etienne en Ligue 1, une blessure inquiétante pour le Brésilien, qui a pris sa retraite en larmes.

Suite à un tacle d’Yvann Maçon, le 10 parisien est tombé sur son rival et sa cheville gauche s’est pliée dans cette action lorsqu’il a posé le pied au sol. Parmi les signes évidents de douleur, Neymar a été retiré sur une civière à la 87e minute du match.

«Pour le moment, il n’y a rien à dire. Il y a des douleurs liées à l’entorse à la cheville. Il passera des examens lundi pour connaître sa blessure», a commenté l’entraîneur Mauricio Pochettino lors d’une conférence de presse.

Après le match, Neymar a été pris avec une attelle de cheville immobilisante et des béquilles, montrant des gestes de douleur en marchant. La situation ne s’annonce pas bonne pour le crack du PSG.

«Malheureusement, ces déboires font partie de la vie d’un athlète. Maintenant, il faut relever la tête, allons de l’avant. Je reviendrai meilleur et plus fort», a déclaré le joueur de 29 ans sur Instagram.

Cependant, on ne sait pas encore ce qui est arrivé à sa cheville, puisqu’il doit être exposé à toutes les études correspondantes pour déterminer la raison de sa blessure.

Neymar : Combien d’argent va-t-il facturer sans jouer ?

Newmar est l’un des footballeurs les mieux payés au monde. C’est pourquoi, même lorsqu’il ne peut pas jouer, son salaire est vraiment incroyable.

C’est vrai, on ne sait pas encore quand il pourra à nouveau faire partie de l’équipe première, mais tout indique qu’il sera au moins trois mois hors des courts.

Si l’on tient compte du fait que son revenu est de 36,8 millions de dollars par an, on parle de 3,06 par mois, et en le multipliant par le temps d’arrêt, on obtient un total de 9,2 millions de dollars pendant son temps d’inactivité.