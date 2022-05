Officiel : il quitte finalement Manchester United !

Ce n’est plus un secret, ce grand homme ne sera pas avec les Red Devils la saison prochaine. Le temps de Ralf Rangnick à Manchester United est terminé. Le club vient d’annoncer son départ ce dimanche dans un message publié sur Twitter.

L’entraîneur allemand de 63 ans est arrivé à Old Trafford en décembre, pour succéder à Solskjaer par intérim, et avait signé un accord pour être le consultant pendant les deux prochaines années.

Dans un court communiqué, Manchester United explique que la résiliation est intervenue d’un commun accord et qu’elle est justifiée par le fait que Ralf Rangnick veut se concentrer exclusivement sur le poste d’entraîneur de l’Autriche.

Rappelons que le premier défi sera dans le groupe A1 de la Ligue des Nations, où ils tenteront de vaincre la Croatie, le Danemark et la France pour atteindre le dernier carré.

Au cours des 29 matchs qu’il a disputés avec les Red Devils, Ralf Rangnick a enregistré 11 victoires, 10 nuls et huit défaites, des chiffres qui ont laissé Manchester United à la sixième place de la Premier League, éliminé au quatrième tour de la FA Cup (par Middlesbrough) et avec sortie en huitième de finale de la Ligue des Champions (face à l’Atlético Madrid).

Il sera désormais remplacé par Erik Ten Hag à la tête de l’équipe qui comprend Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo et beaucoup d’autres joueurs clés.

Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.#MUFC

