Officiel : Erling Haaland quitte Dortmund pour Man City !

Manchester City a confirmé un accord pour signer l’attaquant norvégien Erling Haaland du Borussia Dortmund pour environ 55 millions de livres sterling.

Le joueur de 21 ans était l’un des talents les plus demandés dans le football mondial, avec tôt chaque équipe de haut niveau exprimant son intérêt à le signer cet été en raison de sa clause de libération, qui était initialement estimée à plus de 60 millions de livres sterling mais a maintenant révélé être inférieur.

La confirmation de l’accord est maintenant là, avec City révélant que Haaland a signé au stade Etihad. «Manchester City peut confirmer que nous avons conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l’attaquant Erling Haaland au Club le 1er juillet 2022. Le transfert reste soumis aux conditions de finalisation du Club avec le joueur», a écrit les Citizens.

90min ajoute que Haaland a conclu un accord de cinq ans sur un salaire inférieur à celui de l’actuel meilleur salaire Kevin De Bruyne, mais son contrat comprend de nombreuses primes qui peuvent le faire monter vers le salaire du Belge.

Haaland rejoindra l’équipe de Pep Guardiola cet été aux côtés de la signature en janvier de Julian Alvarez, qui renforceront tous deux une ligne avant qui est déjà l’une des plus puissantes de la Premier League.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022