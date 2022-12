Officiel : Cristiano Ronaldo s’engage avec Al Nassr en Arabie Saoudite

C’est maintenant officiel. Cristiano Ronaldo est un nouveau joueur d’Al Nassr. L’annonce officielle vient du club arabe qui a récemment annoncé le phénomène portugais.

Pour le club Saoudien, il vient de mettre la main sur une légende. «Le plus grand footballeur du monde a officiellement signé pour Al Nassr». Contrat record pour le Lusitanien au Moyen-Orient qui dit donc adieu au football européen après l’amère expérience à Manchester United

Le salaire de l’attaquant est faramineux. En effet l’accord garantirait au joueur un peu plus de 70 millions d’euros pour les deux ans et demi à venir auxquels s’ajouteraient une série de bonus qui lui permettrait d’atteindre le chiffre pharaonique d’environ 200 millions d’euros.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022