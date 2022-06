Officiel : Cristiano Ronaldo est élu pour ce trophée de l’année !

Sans remporter la Ligue des Champions ni la Premier League, Cristiano Ronaldo est au moins récompensé par ce grand prix en Angleterre. La star portugaise a été désigné joueur de l’année à Manchester United.

Cristiano Ronaldo a été élu joueur de l’année par Manchester United. L’attaquant portugais a réussi l’exploit de remporter pour la quatrième fois le prix Sir Matt Busby du joueur de l’année. CR7 avait déjà remporté ce trophée en 2003/04, 2006/07 et 2007/08.

L’international portugais est revenu cette saison chez les Red Devils et a terminé la saison avec 24 buts et trois passes décisives en 38 matchs. Dans cette équipe, le gardien David De Gea est le seul joueur à avoir remporté ce prix quatre fois.

𝗢𝘂𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 👏

You've voted @Cristiano as our Sir Matt Busby Player of the Year 🤩🏅#MUFC | @adidasfootball

— Manchester United (@ManUtd) June 4, 2022