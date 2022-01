Officiel : Christian Eriksen signe un nouveau club !

C’était l’une des nouveautés de ce marché et Brentford vient de le confirmer : la signature du Danois Christian Eriksen.

Le club, qui est entraîné par son compatriote Thomas Frank qui l’a entraîné chez les moins de 17 ans du Danemark a annoncé en cette dernière journée de marché libre que le joueur, qui n’a pas concouru depuis un arrêt cardiaque à l’Euro-2020 en juin, a un contrat jusqu’au fin de la saison.

Le contrat a été signé aux Pays-Bas, où le milieu de terrain de 29 ans s’est entraîné avec l’Ajax. Brentford souligne qu’Eriksen est vacciné contre le Covid-19 et a passé tous les tests médicaux nécessaires. Il arrivera à Londres dans les prochains jours, mais ne s’entraînera pas avec Brentford cette semaine.

«J’ai hâte de retravailler avec Christian. Cela fait un moment que je ne l’ai pas entraîné pour la dernière fois, et beaucoup de choses se sont passées depuis. Christian avait 16 ans et est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain à apparaître en Premier League et est devenu une star de l’équipe nationale danoise. Nous avons saisi une opportunité incroyable d’amener un joueur de classe mondiale à Brentford».

«Il ne s’est pas entraîné avec une équipe depuis sept mois, mais il a fait beaucoup de travail par lui-même. Il est en forme et j’ai hâte de le voir travailler avec les joueurs. Au mieux, il a la capacité de décider des jeux, de trouver une solution au problème qui se pose à lui. Cela apportera une expérience de football de haut niveau au club, j’espère que cela aura un impact dans le vestiaire et dans le centre d’entraînement», commente Frank sur le site du club.

Le milieu de terrain n’a pas joué depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque en jouant pour le Danemark à l’Euro-2020 en juin de l’année dernière. Le fait qu’il ait été équipé d’un défibrillateur a forcé la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan en décembre, car il ne peut pas jouer en Italie.