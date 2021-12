Officiel : Christian Eriksen quitte l’Inter Milan

Lors d’un point presse programmé ce vendredi, Xavi Hernandez a tapé du poing sur la table quant à ce feuilleton.

«J’ai eu une réunion avec lui, il est heureux ici, c’est une question d’accord entre l’agent et le club. Il connaît le projet et l’importance qu’il aura. Je le vois heureux, satisfait et tout ce dont il a besoin, c’est d’un but. Il nous apporte des choses, pour faire la différence. Je suis clair avec lui et j’espère qu’il pourra renouveler». a confié Xavi Hernandez à l’occasion de son passage en conférence de presse ce vendredi et dans des propos relayés par Mundo Deportivo.