Officiel : Bayern Munich champion de la Bundesliga !

Et 10 titres de Bundesliga d’affilée pour le Bayern Munich ! Ce samedi, l’équipe de Julian Nagelsmann n’a eu qu’à marquer lors de la réception face à l’équipe de Raphael Guerreiro – l’arrière gauche portugais était titulaire – et s’est imposée 3-1, confirmant le dixième championnat et le 32e titre de l’histoire.

A la 15e minute, d’un tir sensationnel du premier coup, Serge Gnabry a ouvert le score, élargi par l’habituel Robert Lewandowski, à la 34e minute, après que Gnabry eut vu un but refusé par la VAR pour hors-jeu.

En seconde période, sur penalty, le milieu de terrain Emre Can, à la 52′, a signé le but des visiteurs et Jamal Musiala, à la 83′, a fermé le score pour le Bayern. Avec trois matches à jouer, les Bavarois comptent 75 points, soit 12 d’avance sur l’équipe de Marco Rose.

Après un doublé avec le Borussia Dortmund, sous les ordres de Jurgen Klopp, en 2011 et 2012, le Bayern a entamé une longue domination dans le football allemand. La saison finit par être “tâchée” par l’élimination de la Ligue des Champions contre Villarreal, en quart de finale, et par la sortie de la Coupe d’Allemagne avec une déroute douloureuse (0-5) face au Borussia Mönchengladbach.