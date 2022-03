Nouvelles sanctions contre des oligarques russes, dont Roman Abramovitch

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé de nouvelles sanctions contre des oligarques russes, notamment Roman Abramovitch, propriétaire du club anglais de football de Chelsea, en représailles à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

«Aujourd’hui, on annonce des sanctions contre cinq personnes supplémentaires, dont Roman Abramovitch», a déclaré Justin Trudeau à des reporters à Varsovie, à l’issue d’un déplacement de six jours en Europe. «Ces personnes seront empêchées de faire des affaires au Canada et leurs avoirs seront gelés».