Nouvelle polémique : Dani Alves dévoilerait la prochaine signature du Barça

Dani Alves vient probablement de faire le plus gros spoiler de la saison des transferts. Via son compte Instagram, le joueur a partagé une photo surprenante avec Paulo Dybala qui a alimenté les rumeurs de sa prétendue arrivée à Barcelone.

«Le football est un art de bons fous, depuis toujours, nous en avons très peu. Toujours ensemble mon frère!» Dani Alves a écrit avec la star argentine où ils ont tous les deux échangé leurs maillots.

Le Brésilien portait le nouveau maillot de la Juventus et Dybala est apparu, souriant, sous le maillot du Barca. Sera-ce la confirmation de son arrivée au rang culé ou, tout simplement, une marque d’affection entre amis ?

Ce n’est un secret pour personne que l’équipe turinoise n’a montré aucun signe de renouvellement du contrat avec Dybala, qui, en fait, expire début juin. Le Barça serait donc intéressé à le signer, selon les rumeurs du couloir. Vous y arriverez? Dans quelques mois, nous le saurons.

Dani Alves surpasse Lionel Messi sur le terrain

Il y a quelques jours, le Brésilien de 38 ans a publié une photo montrant ses records sur le terrain de football. 43 titres mènent sa carrière et il a été comparé directement à Messi qui, à son tour, compte 39 titres.

«Cette publication n’est pas pour l’ego, c’est juste pour que vous croyiez aussi en vous-même», a déclaré Dani Alves en guise de message d’amélioration pour tous ses fans.

Alves et Messi sont amis depuis qu’ils ont partagé un dossier au Barca. Leur rivalité est uniquement sportive et, dès qu’ils le peuvent, ils se louent. Une relation de camaraderie et de respect.