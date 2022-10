«Nous sommes une équipe…», Xavi explique la grande différence entre Madrid et le Barça

Le FC Barcelone s’est incliné 3-1 contre le Real Madrid dans le clasico de la ligue espagnole. Face à la presse, Xavi a tenté d’expliquer la défaite concédée par ses troupes face au grand rival madrilène. Le dirigeant espagnol est convaincu que son équipe se reprendra.

Le Real Madrid, avec des buts du Français Karim Benzema, de l’Uruguayen Fede Valverde et du Brésilien Rodrygo Goes, sur penalty, a battu un Barça dépassé par son rival et a donné le leadership à l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti.

«Nous sommes dans une dynamique négative et nous devons la changer au plus vite. Le sentiment est que nous avons eu des occasions, mais ce n’est pas suffisant. Plus de choses doivent être faites et c’est pourquoi je suis très triste», a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse.

Barcelone a amélioré son image, son jeu et ses performances offensives suite à l’entrée à la 58e minute de Gavi, Jordi Alba et Ferrán Torres, qui ont remplacé Raphinha, Sergio Busquets et Alejandro Balde.

«Je suis le plus responsable. Jamais dans la vie il n’arrivera qu’il cible les joueurs. Je suis sur le navire en tant que capitaine des joueurs et c’est peut-être mon erreur de transmettre les concepts. Ce qui s’est passé, ce sont des idées fausses. Le football est un jeu d’erreurs, il faut les minimiser et nous ne l’avons pas fait», a-t-il déclaré.

«Nous sommes une équipe en construction mais nous devons mûrir pour rivaliser à ce niveau. Le Real Madrid a un bon projet et c’est pour cela qu’il gagne depuis plusieurs années», a souligné l’entraîneur catalan, qui a assuré que la défaite au Bernabéu «c’est à trois points mais le malheur c’était mercredi dernier avec le match nul face à l’Inter» qui les a laissés pratiquement hors de la Ligue des champions.

«La saison est longue et il faut être fort, continuer à croire et continuer à travailler», a-t-il déclaré. «La note positive est que les changements nous ont améliorés et nous avons pu faire 2-2 sans faire un bon match. Nous avons eu des moments pour tirer quelque chose de positif d’ici.

Le Real Madrid nous a battus en termes de maturité et de savoir-faire. Nous avons concouru moins bien que le rival, ils concourent très bien et savent quoi faire à tout moment. C’est une équipe plus mature en ce moment», a-t-il déclaré.

«Quand le résultat n’arrive pas, il faut analyser pourquoi. On va améliorer les choses et on sera autocritique de la part du staff technique», a-t-il conclu.