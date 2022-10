«Nous sommes très heureux d’avoir Cristiano Ronaldo, mais…»

Cristiano Ronaldo reçoit les éloges de son coéquipier Diogo Dalot. Il considère que Manchester United est une équipe plus forte quand ils ont le buteur portugais dans l’équipe.

«Tout ce qui s’est passé est privé et nous voulons que vous restiez dans le vestiaire. Nous sommes très heureux d’avoir Cristiano Ronaldo. Hier, il a marqué un but et c’est ce qu’il fait depuis 20 ans. Chaque fois qu’il est sur le terrain pour nous aider, nous sommes une meilleure équipe. Nous sommes heureux qu’il soit ici», a déclaré Dalot dans des déclarations à Sky Sports. Cristiano Ronaldo est revenu et a marqué lors de la victoire de jeudi contre Sheriff (3-0), en Ligue Europa.

Quant à Diogo Dalot, il a été pointé du doigt dans plusieurs clubs, car le latéral est en fin de contrat, mais Manchester United a la possibilité de le prolonger d’une saison supplémentaire. «Pour l’instant, je ne pense pas que ça valle la peine d’y penser. trop à ce sujet. Nous sommes à un moment où nous devons améliorer le jeu de notre équipe. Il faut se concentrer sur l’équipe. La Coupe du monde approche et je ne pense pas qu’il soit temps d’y penser. Je suis heureux d’aider ce club et j’aime vraiment jouer pour Manchester United. Je pense que je le montre à chaque fois que j’entre dans Old Trafford et que je porte ce maillot. C’est la chose la plus importante pour moi», a-t-il assuré.