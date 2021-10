«Nous ne baisserons jamais les bras», Kun Agüero après la défaite du Barça

Manchester United est en pleine crise et au cours des dernières heures, une vidéo controversée est apparue dans laquelle on voit Cristiano Ronaldo se moquer de l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United a aggravé sa crise ce dimanche en s’inclinant 5-0 contre Liverpool dans le classique anglais et l’entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer était à l’honneur, donc le nom d’Antonio Conte sonne déjà comme candidat pour prendre sa place, bien que pour l’instant le Les Diables Rouges gardent leur DT aux commandes.

Mais au cours des dernières heures, une vidéo controversée a été révélée qui, pour beaucoup, est un signe clair que l’entraîneur n’a plus le soutien de l’équipe ou de sa plus haute figure, Cristiano Ronaldo, qui il y a quelques jours aurait demandé à la direction qui va à la recherche du Français Zinedine Zidane, avec qui il a tout gagné au Real Madrid.

On y voit, sur un écran partagé, l’entraîneur et l’attaquant au moment où Liverpool fête l’un de ses cinq buts. Là, Solskjaer commence désespérément à donner des directions en déplaçant ses deux mains, quelque chose que Ronaldo détecte depuis le terrain de jeu et commence ironiquement à faire les mêmes mouvements.

Jusqu’à présent, la crise dans les relations entre DT et ses joueurs était une rumeur forte, mais les gestes de Cristiano Ronaldo qui viennent de se révéler montrent clairement que la rupture est totale, donc Solskjaer a ses jours comptés chez les Diables rouges.

He is surely mocking yeah ? 😭😭 pic.twitter.com/qVF2RAt7kA — 𝙎⚡. (@MadridNations) October 25, 2021

Après avoir perdu le derby anglais, Solskjaer s’est occupé du mauvais moment de l’équipe en assurant que «la responsabilité est la mienne», même s’il a été fort de continuer : «Nous avons touché le fond, mais nous sommes allés trop loin en groupe pour abandonner». Malgré cela, les noms d’Antonio Conte et de Zinedine Zidane résonnent fortement à Manchester.