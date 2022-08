«Nous avons fait…», Vladimir, le compagnon d’Aya Nakamura, s’exprime sur l’affaire des violences

Dans un message posté sur Instagram, Vladimir Boudnikoff, le mari d’Aya Nakamura, rassure ses fans au sujet de l’affaire des violences. Le couple a été placé en garde à vue dans la nuit du 6 août pour des faits de violences réciproques sur conjoints.

Après plusieurs jours de silence, la jeune femme a décidé de livrer sa vérité ce jeudi 11 août 2022 sur Snapchat. «Merci aux gens qui m’envoient des messages mais je vais très bien. J’ai aucun jours d’ITT etc. !

Rien de grave mis à part la GAV qui est spéciale comme expérience. Mais bon en vrai on a cherché on a trouvé hein et la vie continue», a t-elle fait savoir avant de rapidement supprimer sa publication.

Au lendemain de son post, son homme a partagé à son tour un communiqué sur la Toile. «Merci à mes proches d’être là et merci à vos messages de soutien», a précisé Vladimir Boudnikoff.

«Merci à ceux qui savent lire entre les lignes». Visiblement, il regrette tout cet emballement médiatique. «Je ne remercie pas les médias français qui passent leur temps à divulguer des mensonges sur notre vie privée et déformer l’histoire pour l’agraver».

L’occasion pour lui de rassurer leurs admirateurs : «La femme que j’aime et moi-même allons très bien. Vraiment rien de grave. Rien. Nous avons fait des bêtises ce soir là et c’est la vie aussi. Je n’ai braqué personne…

Avec aucune arme à feu. Sans poudre, ni balles… Hein. Je ne suis pas El’Chapo. Juste un fumeur, le soir à la maison avant Netflix. Donc tout va bien […]. Merci d’avance.», a-t-il déclaré.

Ils seront jugés en novembre prochain devant le tribunal de Bobigny, où les deux protagonistes comparaîtront pour violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours.