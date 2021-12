Pep Guardiola a salué la victoire de Manchester City contre Wolverhampton (1-0), louant l’équipe entraînée par Bruno Lage qui, en seconde période, a joué avec une unité de moins, après l’expulsion de Raúl Jiménez.

«Ils ont très bien défendu, mais nous avons été patients et nous avons mérité la victoire. Nous avons bien joué. Ce n’était pas facile, jouer à dix ils ont mis beaucoup de joueurs dans la surface, on a quand même perdu quelques occasions, mais, malgré ça, on a gagné le match», a souligné Guardiola, s’adressant à BBC Sport .

Sterling a été le buteur du but vainqueur, avec un penalty, et a atteint la barre des 100 buts en Premier League. «Félicitations. C’est encore un jeune joueur et cent buts, c’est beaucoup de buts et cela lui donne confiance»

Guardiola a également félicité le gardien Ederson qui a déjà joué pour Benfica : «Félicitations à lui aussi. Il a fait un bel arrêt en seconde période et malgré le peu de travail, il a toujours été là lorsqu’on lui a demandé d’intervenir.»