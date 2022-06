«Nous allons trouver un accord», Lewandowski fait une grande annonce sur son avenir

Robert Lewandowski est persuadé que son départ du Bayern Munich pour signer au FC Barcelone est possible. Et c’est ce qu’il a assuré dans une interview au média allemand Bild.

«Je ne veux pas d’escalade ni d’huile sur le feu. Dans le monde du football, les silences sont importants, je souhaite le meilleur pour le Bayern et je ne doute pas que toute la direction du club pense la même chose. C’est pourquoi je restons convaincus que nous trouverons un accord ensemble», a commenté le Polonais sur sa situation actuelle.

«J’ai toujours essayé de faire de mon mieux pour être à la hauteur des attentes de l’équipe et des supporters. Je remercie les supporters du Bayern, qui m’ont toujours soutenu. Mais si je n’étais pas honnête sur ma situation, je me sentirais ne pas être juste envers les supporters», a commenté un Lewandowski qui s’est montré à tout moment très intéressé par le fait que les supporters du club bavarois comprennent sa position.

Il a ajouté: «Je ne suis pas une personne égoïste. Je fais de mon mieux pour ne pas décevoir le club et les fans depuis huit ans, mais après cette période, je sens qu’il est temps de passer à une nouvelle étape», a déclaré le Polonais.

Le Bayern connaît à tout moment la pensée de l’attaquant. «J’ai informé le club et j’ai dit publiquement que j’avais pris la décision de ne pas renouveler mon contrat. Je sais qu’il me reste un an de plus sur mon contrat et j’ai demandé au club l’autorisation de partir, je pense que c’est la meilleure solution. Je veux la spéculation doit cesser une fois pour toutes.»

«Je veux avoir l’opportunité de relever un nouveau défi dans d’autres clubs encore quelques années, c’est mon souhait», a ajouté un Lewandowski qui veut refroidir la situation, il y a eu beaucoup d’émotions, pour que son objectif se concrétise et qui plus est sans se tromper du club munichois. «Le Bayern et moi ne sommes pas ennemis», a-t-il conclu.