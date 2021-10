Nourrisson retrouvé mort dans une poubelle d’un TGV : une femme de 40 ans interpellée

Une jeune fille, âgée de 16 ans, résidant dans le département de l’Isère a eu eu un flirt avec l’un de ses camarades de sa classe.

Mais sa famille l’a appris. Pour la punir, sa tante et les deux fils de cette dernière l’ont frappé à coups de ceinture et de cuillère.

Ce sont les responsables du lycée de la jeune fille qui, alertée par cette dernière le 12 octobre, ont fait un signalement aux autorités.

La victime habite chez sa tante depuis 2019 car elle est en froid avec sa mère. La tante et les deux cousins ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont été déférés et placés sous contrôle judiciaire.