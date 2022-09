«Notre séparation n’est pas…», Shakira brise le silence sur son divorce avec Gerard Piqué

On sait que Cristiano Ronaldo mène une vie ostentatoire depuis des années, c’est que le footballeur ne lésine pas sur les dépenses quand il s’agit d’excentricités. On l’a même vu dépenser une fortune pour un vêtement.

Dans la série Netflix de sa compagne Georgina Rodríguez, ils montrent beaucoup plus la vie de luxe que mène la famille de Cristiano. Le manoir, les vêtements de grandes marques, les bijoux, les voyages et même un avion privé assez exclusif.

Le footballeur de Manchester United a acheté en 2015 l’avion initialement appelé Astra Galaxy et communément appelé G200. Et ce transport a la particularité qu’il n’y a que 250 unités dans le monde.

L’avion de Cristiano Ronaldo attire l’attention, surtout, parce que c’est un modèle vintage qui a été fabriqué en 1999 et qui a été abandonné en 2011. Et, bien sûr, qu’à l’intérieur, il y a tout le confort et le luxe comme Cristiano et Georgina l’ont montré sur leurs réseaux sociaux.

Même si les dépenses pour ce moyen de transport à l’époque étaient très élevées du fait qu’il coûtait près de 22 millions d’euros, l’attaquant portugais n’a pas hésité à faire des affaires. C’est que lorsque ni lui ni sa compagne Georgina ne l’utilisent, l’avion est loué pour des vols privés.

Un luxe que seuls des gens comme Cristiano peuvent s’offrir et qui pour Georgina est un salut puisque, du fait de la vitesse de ces avions, elle peut se déplacer sans aucun inconvénient.

Un autre avion pour Georgina ?

Bien que l’avion de Cristiano Ronaldo soit très spacieux et dispose du Wi-Fi, d’un fax, d’un four électrique, d’un micro-ondes, d’un réfrigérateur et même d’une armoire, Georgina a maintenant besoin d’un des siens.

Le couple cherche un autre avion depuis que la série «Soy Georgina» a effondré l’influenceur espagnol qui a de plus en plus d’engagements et a besoin de voyager plus fréquemment.