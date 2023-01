«Notre accord avec Cristiano est commercialement avantageux»

Le président d’Al Nassr, Musalli al Muammar, a révélé lors de la présentation de Cristiano Ronaldo que la star portugaise de 37 ans avait fait une demande lors des négociations.

«Ronaldo a demandé à être traité comme le reste de ses coéquipiers en ce qui concerne les prix et les règlements du club. Quant au salaire, il est normal qu’il soit le plus élevé, mais c’est un accord commercialement avantageux en termes de rentabilité et qui ne se limite pas au football. Il soutiendra, par exemple, l’académie que nous avons l’intention de construire», a-t-il souligné.