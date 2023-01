Nostalgie? Lionel Messi a montré ses sentiments sur Instagram et les commentaires ont explosé

Depuis que l’équipe nationale argentine a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, Lionel Messi était l’une des personnes les plus recherchées sur Internet et la plus mentionnée sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui a à voir avec la vie de la star argentine va faire l’actualité.

Ces derniers jours, il a été montré comment la plupart de ses coéquipiers et employés du club français recevaient Lio Messi. Le plus frappant, c’est que Mbappé s’est vu accorder quelques jours de repos juste au moment de l’arrivée de l’Argentin à l’entraînement.

Il y a quelques heures à peine, Lionel Messi réapparaissait sur son compte Instagram officiel où il montrait beaucoup de nostalgie dans son post.

Le numéro 30 du PSG a partagé quatre photos où on le voit heureux avec ses coéquipiers dans l’avion qui les a transportés dans leur pays après avoir remporté la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

«Comment vont-ils me convaincre que la magie n’existe pas ?» ont été les mots que le capitaine de l’équipe nationale argentine a utilisés pour partager les images avec la Coupe du monde. Et en une heure, le post en question avait récolté plus de six millions de likes.

La publication en question a reçu des milliers de commentaires, dont plusieurs des anciens coéquipiers de Lionel et même ceux qui ont réussi à soulever la Coupe du monde au Qatar en 2022. Mais le commentaire qui a conquis tous les cœurs est celui d’Antonela Roccuzzo aux trois visages tendres.

Le commentaire que Messi a reçu de son compatriote Angel Di María

Le post de Lionel Messi sur la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 fait le tour du monde et reçoit pas mal de commentaires flatteurs. Où l’un des plus importants était celui de son ami et compatriote Angel Di María.

«Bien sûr, il y a un ami. Des moments inoubliables» étaient les mots justes de Di María pour son ami. Où le commentaire de «Fideo» a également reçu le cœur et les réponses des fans argentins.