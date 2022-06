A quelques mois du Mondial, Noël Le Graët est sorti du silence concernant l’avenir de Didier Deschamps.

«Au mois de juillet on va passer une journée ensemble à Guingamp, on va discuter de tout et de rien, pour bien préparer la Coupe du Monde. Et après, qui sait ? Si on la gagne, pourquoi voulez-vous changer ? Si on fait une très mauvaise Coupe du monde, il y aura beaucoup de changements.

S’il arrive dans les quatre derniers, il aura quelques chances de rester. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup et il me le rend bien. Mais je ne veux pas le prolonger maintenant si c’est votre question, on fait la Coupe du Monde et on voit après», a lâché le président de la FFF au micro d’Europe 1.

Une situation que Deschamps connaît bien. «C’est bien décidé avec lui, on n’a pas mis une pièce en l’air. Ça va faire 10 ans qu’on travaille ensemble, plus de 100 matchs. Je l’admire, c’est un homme pour qui j’ai une considération extrême.

Mais la Coupe du Monde c’est une valeur momentanée et tu ne peux pas négliger les résultats d’une compétition comme celle-là», ajoute Noël Le Graët. S’il veut conserver son poste de sélectionneur, Didier Deschamps sait ce qu’il lui reste à faire…