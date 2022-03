Noël Le Graët avoue la vérité : «Je le vois mal en Angleterre. Kylian Mbappé est un…»

Après avoir raté le coche avec Harry Kane lors du dernier mercato estival, le Manchester City de Pep Guardiola semblerait être plus déterminé que jamais à recruter un attaquant à la prochaine intersaison. Et selon The Daily Telegraph, l’heureux élu devrait être le buteur du Borussia Dortmund.

«Le club a besoin d’un attaquant, sans aucun doute. Je ne suis pas d’accord avec vous qui dites “nous jouons fantastiquement bien sans attaquant” parce que nous gagnons…

Quand on ne gagne pas, vous dites “il nous faut un attaquant, je suis naïf. Comment ces gars-là peuvent-ils jouer sans attaquant ?” Le club va essayer, ça n’est jamais arrivé, mais au final, nous nous adaptons.

Nous nous adaptons aux joueurs et nous ne nous plaignons jamais. Avec un attaquant, nous jouons d’une manière différente mais si vous ne l’avez pas, vous devez vous adapter avec la qualité que nous avons.

Si vous n’en avez pas, vous devez jouer d’une manière complètement différente de United, Southampton, Liverpool, parce qu’ils ont une autre philosophie. En Angleterre, nous sommes un peu une exception à cet égard» a déclaré Pep Guardiola à The Telegraph. Le décor est planté.