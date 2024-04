Ninho : le rappeur ouvre un restaurant gastronomique sur les Champs-Élysées

Le chanteur béninois Fanicko a récemment enflammé les réseaux sociaux avec une chanson émouvante, qui semble être dédiée à son ex-petite amie, la chanteuse ivoirienne Ayanne, relançant ainsi les spéculations sur une possible réconciliation entre les deux artistes.

Le 10 avril dernier, Fanicko a partagé un extrait de cette chanson sur sa page Facebook, accompagné de clichés de Ayanne. Les paroles expriment des regrets pour la séparation et un désir ardent de renouer leur histoire d’amour.

Dans ce morceau, Fanicko se remémore avec tendresse les moments heureux partagés, évoquant des souvenirs intimes avec des phrases telles que : «Après l’amour, ce n’est pas la guerre, n’est-ce pas ? On s’est fait des promesses. Tu m’appelais et tu me disais : ‘’Doudou’’, j’ai envie que tu viennes me consoler.»

Le plaidoyer émotionnel se poursuit avec des souvenirs poignants : «On s’amusait comme des gamins. On ne se disputait jamais. On faisait l’amour tous les matins. C’était la main dans la main. C’est pourquoi quand tu me vois, tu fais comme si on ne connaissait pas. Tu me dépasses en me lorgnant. Quand je t’appelle… N’oublies pas qu’un jour, tu m’as dit : ‘’bébé, je t’aime. Tu es l’amour de ma vie’’.» La chanson s’achève sur une note sincère : «Oh, j’ai besoin de toi.»

En soulignant davantage ses intentions, Fanicko a accompagné son message de excuses directes : «Ayanne Queen, je demande pardon. Moi-même je sais que j’ai pas raison.» Dans les commentaires, il a ajouté «Mon foyer, mon combat», laissant entrevoir une détermination sans faille à regagner le cœur de Ayanne.