Nigeria : «Un homme capable de gérer une femme est qualifié pour diriger un pays», Pete Edochie

O.J. Simpson, l’ancien footballeur célèbre pour son acquittement dans le procès pour le meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson et de son ami Ron Goldman dans les années 1990, est décédé à l’âge de 76 ans après une lutte contre le cancer. Sa mort est survenue mercredi 10 avril à Las Vegas.

Selon les informations rapportées par TMZ, O.J. Simpson serait décédé entouré de ses quatre enfants. Ses enfants Sydney, 38 ans, et Justin, 35 ans, issus de son mariage avec Nicole, ainsi que ses enfants plus âgés, Jason et Arnelle, issus de son précédent mariage avec Marguerite Whitley, se seraient précipités à son chevet avant son décès.

Avant sa mort, O.J. aurait reçu la visite de “dizaines d’amis” à son domicile, mais tous les visiteurs, y compris le personnel médical, auraient été tenus de signer des accords de non-divulgation pour garder confidentielles les informations sur son état de santé. De plus, il leur aurait été interdit d’apporter leur téléphone dans la pièce où se trouvait O.J.

La famille de O.J. a confirmé son décès dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter, demandant respectueusement à tous de respecter leur intimité en cette période de deuil.

La mort d’O.J. Simpson marque la fin d’une vie marquée par des hauts et des bas médiatiques, et son décès entouré de sa famille offre un moment de réflexion sur sa vie et son héritage controversé.