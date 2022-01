Nigeria : la dernière réconciliation de Davido et Wizkid met la toile en ébullition

Le lauréat d’un Grammy Award, Wizkid, et son collègue superstar, Davido, ont excité les fans et les mélomanes alors que le duo était photographié et filmé partageant un câlin chaleureux dans une discothèque de Lagos dans le vendredi 21 janvier 2022.

Dans la vidéo qui est devenue virale en ligne, Davido et Wizkid pouvaient être vus se serrant passionnément dans leurs bras et échangeant des plaisanteries au club, alors que les amateurs de plaisir présents hurlaient d’excitation.

Rappelons que pendant de nombreuses années, les deux chanteurs avaient été harcelés par des affirmations selon lesquelles ils n’étaient pas en bons termes. Entre-temps, en 2018, Wizkid avait rejoint Davido sur scène lors d’un show titré par ce dernier.

Réagissant à la réconciliation, le chanteur populaire Innocent Idibia, alias 2Baba, s’est rendu sur sa page Instagram pour exprimer sa joie. Il a dit: «Cela me fait sourire.»

Le rappeur Yusuf Sodiq, alias CDQ, a également écrit : «Je viens de me réveiller maintenant avec une vidéo de Wizkid et David se serrant dans les bras. Enfin, après avoir souffert pendant des années en essayant d’équilibrer la relation entre les deux. Wizkid disait (à moi) : ‘Votre frère anime une émission, ne le soutiendrez-vous pas’ ? Pendant ce temps, Davido me disait aussi : «Dis à ton frère d’apporter une confiture ; laissez-nous travailler». C’est à ce moment-là que j’ai su que ces deux-là s’aimaient et qu’ils s’inspiraient mutuellement pour aller plus fort.

Aujourd’hui, je suis la personne la plus heureuse du monde et j’ai envie d’acheter des vaches pour organiser une grande fête. Maintenant, vous devriez tous les deux nous donner cette collaboration que le monde attendait en 2022. L’arrangement des chansons devrait être de quatre «mesures» chacune pour Wizkid et Davido. Burna Boy chanterait alors le refrain. Faisons du Nigeria le numéro un mondial.

Pendant ce temps, un autre artiste lauréat d’un Grammy Award, Damini Ogulu, alias Burna Boy, avait annoncé plus tôt sur son histoire Instagram qu’il avait réglé sa rupture avec Davido.

Il a écrit: «Pour votre information, je n’ai aucun problème avec Davido. Nous sommes «bien» maintenant. Davido me «testait» mais nous avons compris. En 2022, nous devons tous nous aimer par la force. Sinon, tuons-nous simplement parce qu’il n’y a plus de terrain d’entente. En avant toujours et en arrière jamais.