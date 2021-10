Nicki Minaj : la chanteuse se blottit contre Drake pour le 35e anniversaire du «Lover Boy»

Les deux rappeurs ont posé pour des photos, et Nicki Minaj a souhaité à Drizzy un très joyeux anniversaire sur les photos publiées sur sa story Instagram.

Un joyeux anniversaire tardif à Drake, qui a eu 35 ans dimanche 24 octobre. Pour célébrer la journée spéciale du rappeur Certified Lover Boy, son amie Nicki Minaj, 38 ans, s’est rendue sur ses histoires Instagram pour partager quelques photos d’elle en train de se rapprocher du rappeur.

Elle a rendu hommage à son copain sur deux photos, où ils semblaient tous les deux incroyablement proches, alors que la star de «Super Bass» souhaitait à Drake un très joyeux anniversaire.

La paire a été photographiée dans une pièce rose vif avec une enseigne lumineuse au néon qui disait «NICKI». Nicki portait une combinaison Louis Vuitton et des tongs, tandis qu’elle se penchait sur Drake avec son bras autour d’elle.

Nicki avait coiffé ses cheveux dans son look de frange classique et avait une mèche de rose. Le rappeur «God’s Plan» a porté une veste en jean bleu clair sur un t-shirt blanc avec un pantalon beige. Il a également accessoirisé avec une chaîne en or.

Sur la première photo, Nicki a également ajouté des emojis coeur et ruban, car elle a qualifié le rappeur de «le plus grand de tous les temps». Elle a écrit: «Joyeux anniversaire à la chèvre.»

Sur la deuxième photo, Nicki avait l’air de souffler un baiser et lui a rendu plus hommage, tout en notant l’album le plus récent du rappeur, Certified Lover Boy. «Merci pour tout», a-t-elle écrit. «Je t’aime.»

Alors que le souhait d’anniversaire de Nicki à son collaborateur «Only» était doux, Drake semblait avoir passé un bon moment à célébrer son 35e anniversaire, lorsqu’il s’est lancé dans une fête inspirée d’Halloween.

Il s’est présenté avec style, en cow-boy, portant un chapeau blanc et une veste beige à franges pour la fête, à laquelle étaient présentes toutes sortes de stars, comme Offset et Larsa Pippen.

Drake et Nicki sont amis depuis des années et ont joué sur les morceaux de l’autre à de nombreuses reprises. Nicki a fait une apparition sur l’album de Drake, Thank Me Later en 2010 sur la chanson «Up All Night» ainsi que le suivi Take Care en 2011 sur le morceau «Make Me Proud».

Drake a joué sur de nombreux morceaux pour Nicki, plus récemment sur sa chanson «Green» de son album 2021 Beam Me Up Scotty. La paire a envoyé les fans dans une frénésie lorsque les deux ont été vus ensemble en studio en juillet.