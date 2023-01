Ni sorcellerie ni amarrage : c’est ainsi que Pilar Rubio a conquis Sergio Ramos

Le couple s’est rencontré en 2008 et à ce jour, ils gardent leur amour intact. Pilar Rubio et Sergio Ramos sont devenus l’un des couples les plus aimés d’Europe. Ils ont actuellement 4 enfants et partagent toujours les détails de leur vie quotidienne à travers leurs réseaux sociaux avec leurs followers.

Tous deux sont très ouverts lorsqu’il s’agit de révéler des détails de leur vie privée au public et c’est ainsi que nous avons pu découvrir comment le mannequin espagnol a volé le cœur du joueur du PSG.

En 2008, Pilar faisait une couverture pour l’émission «Je sais ce que tu as fait» et elle a eu l’occasion d’interviewer l’amour de sa vie.

A cette époque, ils avaient tous les deux une compagne, mais cela n’a pas empêché la présentatrice de prendre l’initiative et de l’inviter à voir le concert d’Andy et Lucas avec elle.

Quelque temps plus tard, les deux ont rendu publiques leurs ruptures avec leurs partenaires respectifs. Le mannequin était avec la chanteuse de heavy metal Molly depuis près de 10 ans, mais apparemment, elle avait le béguin pour le footballeur et a décidé de tout risquer.

Ce n’est qu’en 2012 qu’ils ont officialisé leur relation et ont pu profiter de leurs rendez-vous interminables et nombreux sans aucun souci.

Actuellement, le couple a montré que tout ce qu’il risquait en valait la peine. Vous savez ce qui se dit, en amour et à la guerre, tout est permis.

A travers ses réseaux sociaux, Ramos a partagé avec ses followers le nouveau projet dont sa femme Pilar Rubio fait partie. «A ne pas manquer», ont été les mots du joueur du PSG.