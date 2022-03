Ni Real ni Barça : le géant européen qui a offert à Haaland un contrat impressionnant

Hillary Clinton fait partie des 12 autres, dont le président Joe Biden, qui ont été bannis de Russie par Poutine !

Hillary Clinton, 74 ans, et 12 autres – dont le président Joe Biden, 74 ans, et son fils Hunter Biden, 52 ans, ainsi que l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki, 43 ans – ont été sanctionnées par le président russe Vladamir Poutine, 69 ans.

Et bien qu’Hillary ait extrêmement mécontente de la décision de la Russie d’envahir l’Ukraine le 24 février, l’ancienne Première Dame ne perd probablement pas le sommeil à cause de la dernière sanction de Poutine – qui les interdit tous de Russie et gèle tous les avoirs qu’ils pourraient avoir là-bas.

Au lieu de cela, elle les a remerciés à ses 31 millions de followers sur Twitter ! L’ utilisateur de Twitter @MaxSeddon a partagé la liste de ceux que Poutine a sanctionnés et a écrit :

«La Russie a sanctionné Joe Biden et une série d’autres hauts responsables américains. Le principal impact de cela est qu’ils peuvent désormais faire des blagues ringardes sur les informations du câble sur la façon dont ils ne pourront pas accéder à leurs comptes bancaires russes ou partir en vacances en Sibérie, je suppose.

I want to thank the Russian Academy for this Lifetime Achievement Award. https://t.co/4og9S3OCEp — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 15, 2022

Hillary a trouvé la blague amusante et l’a republiée sur son Twitter, avec une ligne supplémentaire qui montrait à quel point elle était vraiment dévastée d’être incluse dans la liste des sanctions de Poutine.

«Je tiens à remercier l’Académie russe pour ce Lifetime Achievement Award», a écrit Hillary après avoir retweeté la liste. Curieusement, le mari d’Hillary, l’ancien président Bill Clinto, 75 ans, n’a pas été sélectionné et n’a pas été inclus sur la liste des sanctions de Poutine.