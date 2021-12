N’Golo Kanté : photos et comment est la voiture de la star française de Chelsea ?

Le footballeur portugais ne veut pas mettre en danger la santé de Dolores Aveiro, qui a déjà subi deux évanouissements au stade en raison du stress et de la tension.

«Ma mère est le pilier de la famille et ce que j’ai aujourd’hui, c’est parce qu’elle m’a toujours soutenu», a assuré Cristiano Ronaldo à plus d’une occasion.

Sa mère, Dolores Aveiro, est la disciple la plus fidèle du footballeur portugais et a été dans chacun des nombreux succès que le joueur de Madère a remportés tout au long de sa carrière.

En effet, la passion avec laquelle il vit les jeux de son fils est telle qu’il a été banni pour éviter que le stress et la nervosité que provoquent certaines rencontres finissent par affecter gravement sa santé .

C’est ce qu’a révélé le journaliste britannique Piers Morgan dans un long texte pour le Daily Mail : d’entre eux se cassant les dents à l’automne.

«Morgan se souvient même des paroles que lui a dites Ronaldo, avec qui il assure s’entretenir chaque semaine et avec qui il a dîné dans un restaurant prestigieux de Turin alors qu’il était encore joueur de la Juventus : «Maintenant, il ne peut plus regarder les matchs importants. Je dis-lui : «Ecoute je n’ai plus de père. Je ne veux pas perdre ma mère aussi, donc tu ne vas pas voir les quarts de finale, les demi-finales ou la finale.»

«Elle a travaillé dur pour donner le meilleur d’elle-même pour ses enfants et surtout pour moi car la plus jeune de la famille. Elle a souffert pour me donner l’opportunité. Je me souviens quand j’avais 12 ans et je lui ai dit que je voulais aller à Lisbonne pour jouer avec l’équipe des jeunes. du Sporting de Portugal. Elle m’a dit : «Fils, si c’est vraiment ce que tu veux, je ne vais pas te couper les jambes et t’arrêter. Tu peux y aller. Ce sera difficile pour moi de vous laisser mais partez. Suivez vos rêves», continue de se rappeler Piers Morgan avec les mots de Ronaldo.

«Être moi-même est ennuyeux»

Cristiano adore être numéro un sur Instagram et il comprend aussi qu’il est dans le football, même s’il n’hésite pas à avouer que le meilleur qu’il a affronté est Messi : «Bien sûr. C’est le meilleur contre lequel j’ai joué», a-t-il déclaré. Les Portugais ont répondu avec force au journaliste.

Dans les réseaux sociaux, personne n’a plus d’adeptes que lui et une telle renommée signifie un mode de vie différent de celui du reste du monde, pour le meilleur et pour le pire.

«Aimez-vous être si ridiculement célèbre ?», lui a demandé Piers Morgan. «Honnêtement, c’est ennuyeux. Être moi-même, c’est ennuyeux», a répondu le Portugais.

«Quand tout commence c’est super. Tu es célèbre, tu es un joueur fantastique, tu gagnes des trophées, tu marques des buts, tu fais la une des journaux, à la télévision… Mais après de nombreuses années tu regardes la vie différemment. Tu as une petite amie. Tu as des enfants, tu veux un peu d’intimité et il n’y a plus d’intimité. Mon intimité est partie», avoue Cristiano.

«Si j’en avais la chance maintenant, je paierais pour récupérer ma vie privée. Les gens disent : ‘Ah, mais tu es riche. Tu as de l’argent, des voitures, des maisons.’ Mais ce n’est pas tout. Croyez-moi, être trop célèbre, c’est pas bon», poursuit-il.

«Savez-vous combien de fois je suis allé au parc avec mes enfants au cours des deux dernières années ? Zéro. Si j’y vais, beaucoup de gens arriveront d’un coup . Les enfants seront nerveux, je serai nerveux, ma copine le fera être nerveux. Je ne peux pas aller dans un bar avec des amis car je sais qu’ils ne se sentiront pas à l’aise avec moi là-bas. J’évite de faire ce genre de chose car les gens autour de moi seront plus nerveux que moi», conclut-il.