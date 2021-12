N’Golo Kanté : le footballeur et une anecdote bien triste de son enfance

Un ancien coéquipier et ami de Kanté a raconté une anecdote bien triste sur le milieu de terrain. L’ancien défenseur brésilien Felipe Saad a joué pendant deux saisons avec N’Golo Kanté à Caen et a depuis noué un lien fort avec le milieu de terrain français.

Et quelques jours après que Kanté soit devenu champion de la Ligue des champions avec Chelsea après avoir battu Manchester City et être l’une des grandes figures de l’équipe, une déclaration de Saad a été révélée qui a rempli tout le monde de tristesse pour l’enfance difficile que Kanté a dû vivre.

«Le NG [surnom dérivé des initiales de son nom] est l’un des meilleurs cœurs que je connaisse. C’est un profil qui n’existe plus dans le football. C’est pourquoi il fait l’unanimité parmi les joueurs. A l’intérieur du vestiaire, c’est comme vous voyez. à la télévision: il a toujours un sourire timide sur son visage et ne parle presque jamais. C’est un puits d’humilité», a déclaré Saad «Blog do Rafael Reis».

Les deux se sont rencontrés en 2013, lorsqu’ils sont tous deux venus à Caen pour disputer la deuxième division française. La différence est que le Brésilien avait l’habitude de jouer pour l’élite du pays, tandis que Kanté obtenait «l’opportunité de carrière» après avoir débuté dans la «Serie C» locale.

«Dès le début, je l’ai déjà pris sous mon aile. En septembre, je l’ai appelé pour mon anniversaire. La fête était petite, il ne restait plus que deux ou trois joueurs, et c’était dans un restaurant anglais. restaurant. Avec une boîte de chocolats à la main, tous gênés. Le NG s’est excusé pour le cadeau et a dit qu’il ne savait pas quoi offrir car il n’avait jamais été invité à un anniversaire auparavant», se souvient-il les larmes aux yeux.