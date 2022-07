N’Golo Kanté : du ramassage des ordures dans les rues de Paris, à la conquête de l’Europe et du monde

S’il est un nom que tout le monde du football admire et aime, c’est bien N’Golo Kanté. Le Français de 30 ans a une nouvelle fois étonné la planète avec une splendide prestation face à Manchester City en finale de Ligue des champions.

Sa griffe, son parcours, son déploiement, ont permis à Chelsea de renverser la vapeur et d’obtenir le deuxième Orejona de son histoire.

Mais les gens n’aiment pas Kanté pour son football. En fait oui, mais il y a beaucoup plus. Ils l’aiment pour son sourire éternel, pour l’humilité qu’il transmet, pour les difficultés qu’il a dû traverser pour en arriver là.

C’est l’histoire du dépassement que le football nous a tant de fois donnée, même si finalement il y a la différence : quand tout le monde attend que le luxe et la célébrité soient les protagonistes, dans l’histoire de Kanté il n’y a pas de place pour de telles banalités.

Il est peut-être champion du monde, de Premier League et de Champions League ; mais l’humilité sera toujours la chose principale dans son histoire. Il y a 30 ans, il est né à Geranimus, en banlieue parisienne.

D’origine malienne, quand il était petit, il aidait son père à ramasser les ordures et la ferraille pour les recycler et ainsi contribuer à l’économie de sa maison, selon Globoesporte.

Malheureusement, le père de Kanté est décédé alors que N’Golo n’avait que 11 ans, forçant le petit garçon à faire encore plus d’efforts pour subvenir aux besoins de son foyer. L’adversité économique ne l’a pas éloigné de la voie du football, le plus grand de ses rêves.

Sa carrière de footballeur

Kanté a débuté sa carrière au JS Suresnes, un club de quartier de la banlieue ouest de la capitale. Il y restera près de dix ans, tant sa stature et son style de jeu collaboratif ne lui permettaient pas de briller, aussi paradoxal que cela puisse paraître.

En 2010, grâce aux contacts noués par le président de Suresnes, Kanté a pu rejoindre la réserve de Boulogne, équipe avec laquelle il a passé deux ans dans les divisions inférieures du football anglais.

En 2013, il rejoint Caen, club avec lequel sa vie commence à changer. Il a disputé les 38 matchs de la saison et a aidé l’institution, qui appartenait à l’époque à la Ligue 2, à terminer troisième et à monter en première division française. L’année suivante, il a joué 37 matchs et était le joueur qui a volé le plus de ballons dans tout le football européen.

Kanté avait 24 ans lorsque Leicester l’a acheté pour 6 millions d’euros en 2015. L’ancien joueur des Foxes Steve Walsh a passé beaucoup de temps à essayer de convaincre Claudio Ranieri de le signer, mais le manager italien n’était pas tout à fait sûr.

Les doutes ? Le roulement de Kanté. Finalement, l’entreprise a été fermée et l’histoire qui suit est déjà connue de tous. Il a remporté la Premier League avec Leicester et l’année suivante avec Chelsea. Il a remporté la Coupe du monde avec la France et maintenant la Ligue des champions avec les bleus.

Mais sa manière d’être reste la même : sur le court, c’est un guerrier capable de courir jusqu’à ce que ses jambes soient abattues ; C’est juste un gars à l’extérieur qui continue à conduire la même voiture – une Mini Cooper – pendant six ans.

C’est un type capable d’apparaître au mariage d’un inconnu rencontré par hasard dans une mosquée. C’est un gars qui, bien qu’étant une figure de son équipe nationale, est assez timide pour demander à ses coéquipiers pour la Coupe du monde de le soutenir.

Du ramassage des ordures dans les rues de Paris, à la conquête de l’Europe et du monde

