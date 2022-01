N’Golo Kanté : combien gagne l’international français de Chelsea par semaine ?

N’golo Kanté remporte des millions, une Ligue des champions et une Coupe du monde, mais reste avec la même voiture qu’il y a des années.

Il est courant que les joueurs de football en Europe recherchent des alternatives pour échapper aux impôts sur leurs salaires de millionnaire. Ce genre de mouvement a provoqué de graves sanctions contre des joueurs comme James Rodríguez, Falcao García, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Dans le cas de Ronaldo, il a dû payer une amende de 5,7 millions d’euros au trésor espagnol et selon les médias européens cette situation a précipité son départ du Real Madrid, car le Portugais se sentait sans protection par le club merengue.

Le milieu de terrain français N’Golo Kante a donné une leçon à ses collègues et a refusé de percevoir une partie de son salaire avec Chelsea à des conditions fiscales avantageuses à Jersey ou de recevoir des paiements offshore pour ses droits à l’image, selon une enquête publiée par Football Leaks.

Des informations du site français Mediapart assurent que six semaines avant que Kanté ne quitte Leicester pour Chelsea en 2016, une société sous le nom de NKPromotions était enregistrée à Jersey, dans une tentative apparente de payer 10% des revenus des joueurs. pour éviter l’impôt.

Mediapart ne sait pas si l’entreprise a été créée par Chelsea ou par l’entourage de Kanté. Au début, l’avocat de Kanté a suggéré que son client «approuverait» le projet, mais l’année dernière, le jeune homme de 27 ans a insisté par l’intermédiaire de son conseiller fiscal sur le fait qu’il refusait de recevoir des paiements offshore.

«N’Golo est inflexible : il veut juste un salaire normal», a déclaré le conseiller fiscal du Français en mai 2017 dans un e-mail adressé aux responsables de Chelsea.

«Après avoir lu de nombreux articles de journaux sur les droits à l’image et les enquêtes fiscales contre des joueurs et des équipes, N’Golo craint de plus en plus que le fisc ne remette en cause le piège qui lui a été proposé. N’Golo a décidé qu’il ne voulait en prendre aucun des risques».

Combien gagne le Français en jouant à Chelsea ?

Le joueur de Chelsea N’Golo Kanté gagne 325 000 euros par semaine. Cela signifie quelque chose comme 60 000 $ par jour, ou environ 2 000 $ de l’heure, même lorsque vous dormez.

Le joueur a 30 ans et est actuellement le meilleur atout des Bleus, devenant le joueur le mieux payé de l’histoire de l’équipe anglaise et ce week-end il pourrait ajouter une Ligue des Champions à son palmarès s’ils battaient Manchester City.

Malgré tout, avec tout l’argent généré par le footballeur français, les voitures ostentatoires ne font pas partie des facteurs qui décrivent son quotidien, car contrairement à la plupart des footballeurs dans le monde, Kanté a une voiture achetée en 2015 qu’il continue d’utiliser fréquemment. Eh bien, juste en 2020, il a acquis une toute nouvelle Mercedes.

Sa voiture

Une mini cooper achetée en 2015 est la voiture qui accompagne le joueur. Il l’a acheté alors qu’il jouait pour Leicester sur recommandation.

«Je n’ai jamais été ce genre de personne qui aime les grosses voitures. Quand j’étais jeune, je n’ai jamais eu l’ambition d’en posséder une. Je conduis une Mini. C’est la voiture que j’ai achetée quand j’étais à Leicester City, mon premier véhicule en Angleterre. Une personne m’a parlé de cette marque, je l’ai essayée, je l’ai aimée et je l’ai achetée», a avoué Kanté en dialogue avec la BBC.

Le parcours de Kanté se distingue avant tout par ses origines modestes de fils d’une famille immigrée des quartiers les plus pauvres de Paris.