N’Golo Kanté avoue : «J’ai affronté Messi, Neymar, Cristiano et Benzema mais c’est…»

«Qui est l’adversaire le plus difficile que vous ayez affronté?» C’est ce qu’on a demandé à N’Golo Kanté dans un Q&A dans lequel il a joué pour The 5th Stand App du média officiel de Chelsea.

Et s’il s’est mesuré à des figures très particulières comme Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Kevin De Bruyne, Karim Benzema ou Mohamed Salah, le champion du monde a immédiatement rappelé que personne dans l’élite ne l’avait rendu plus difficile que Lionel Messi.

Kanté, qui a été double champion de Premier League, a reconnu que le style de jeu déséquilibré du 10e de l’Argentine créait des problèmes non seulement pour lui, mais pour tout le monde à Chelsea.

«Un adversaire plus compliqué ? Je dirai Lionel Messi. En raison de sa façon de dribbler, il était le rival le plus difficile pour moi et pour l’équipe», a déclaré N’Golo, dans des propos (2021) qui ont été diffusés sur le compte Twitter officiel de l’équipe de Stamford Bridge.

Le rival le plus compliqué de N’golo Kanté

Malgré le fait que la France ait remporté la victoire contre l’Argentine de Messi lors de la Coupe du monde 2018, Kanté a fait référence dans sa réponse à la rencontre de l’UEFA Champions League 2017/18 au cours de laquelle le FC Barcelone a fini par éliminer Chelsea avec un récital du né à Rosario. Dans ce match nul, le nouveau 30 du PSG a inscrit 3 buts et 1 passe décisive contre les bleus.

N’Golo Kanté a été double champion de Premier League, champion de l’UEFA Champions League, champion de l’UEFA Europa League, champion de la Super Coupe d’Europe et champion de la Coupe du monde en tant que footballeur professionnel. Une carrière très spéciale dans l’élite.

Lionel Messi a réalisé 672 buts et 268 passes décisives lors des 778 matchs qu’il a disputés pour le FC Barcelone. Les meilleurs records individuels qui ont été vus avec le même club dans toute l’histoire.