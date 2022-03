Neymar : voici ce que le joueur a dit après avoir été sifflé et hué par les supporters du PSG

Hormis Kylian Mbappé, qui a été ovationné, les supporters du PSG ont fustigé tous les membres de leur équipe première. Cela oui, les principaux indiqués étaient Lionel Messi et Neymar Júnior, qui ont été appelés à être les piliers du match contre le Real Madrid et tout au long de la saison.

Pendant les 90 minutes du match de Ligue 1 face à Bordeaux, le 10 argentin et le 10 brésilien ont été hués à chaque réception de ballon. Malgré le fait que l’équipe de jeunes de Santos ait marqué l’un des buts de l’après-midi (finale 3-0), les sifflets et les réclamations ne se sont calmés que lorsque l’arbitre a terminé le match.

Comment le crack de Sao Paulo a-t-il réagi à cela ? Avec quelques histoires sur son Instagram. Tout d’abord, il a republié le message de Luis Suarez, qui est venu défendre ses amis en disant qu’il s’agit d’un autre chapitre de FOOTBALL SANS MÉMOIRE : «Comme toujours #footballsansmémoire. Toujours avec vous! JE LES AIME BEAUCOUP!».

Puis, avec une photo de lui à genoux (après son but d’aujourd’hui), il s’est rendu à Dieu avec ces mots : «Tout honneur et gloire à toi, Dieu». Ce second post était accompagné d’un chant religieux, qui, lors de sa parution, exprime ses sentiments actuels.

«Je sais que tes pensées sont plus hautes que les miennes, ton chemin est meilleur que le mien, ta vision va au-delà de ce que je vois, tu sais exactement ce qui est le mieux pour moi. Même si je ne comprends pas votre chemin, j’ai confiance. Et, mon Dieu, pourquoi suis-je si petit ? Je resterai tranquille ici sur tes genoux, attendant le bon moment pour tout. Parce que je sais que tu prendras soin de moi, et que le meilleur est à venir, je sais que c’est le meilleur pour moi, même sans comprendre, même sans comprendre…», fait partie des paroles de la chanson Mesmo Sem Entender téléchargé par le né en 1992.

A noter que ce n’est pas la première fois que des supporters du PSG se heurtent à Neymar. Au début de la saison 2019/20, lorsqu’ils ont appris qu’il tentait de revenir au FC Barcelone, ils l’ont sifflé sans pitié au Parc des Princes.

Cette fois-là, comme aujourd’hui, il s’est également converti (il a marqué un superbe but en tant que Chilien, en fait). Et, petit à petit, les huées se sont transformées en applaudissements.